«براند دبي» تنظم فعاليات مجتمعية وإبداعية بمهرجان «شتانا في حتا»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ينظم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سلسلة من الفعاليات المجتمعية والإبداعية والرياضية، ضمن مهرجان «شتانا في حتا»، وذلك في إطار مبادرة «شتا حتا» التي أطلقت بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وإشراف «اللجنة العليا لتطوير منطقة حتّا» ويتولى تنفيذها «براند دبي» بالشراكة مع عدد من جهات حكومية.

وقد تم تصميم فعاليات مهرجان «شتانا في حتا» لتناسب مختلف شرائح المجتمع والزوار، بمن فيهم المبدعون والرياضيون، وعشاق اللياقة والمغامرة بما تضمه من أنشطة مميزة تقام وسط طبيعة حتا الخلابة.

أمينة طاهر

وحول الفعاليات التي يقدمها براند دبي خلال مهرجان «شتانا في حتا»، قالت أمينة طاهر، مديرة المشروع: «يعد مهرجان 'شتانا في حتا'، أبرز الفعاليات التي ينظمها براند دبي ضمن أجندته السنوية، وذلك بهدف الترويج لمنطقة حتا وطبيعتها المميزة، وربط المجتمع الإبداعي في دبي بجمهور المتابعين والمهتمين بالفنون ضمن مختلف الفعاليات، ومن بينها مهرجان 'شتا حتا' الذي يقام بين المناظر الطبيعية الفريدة لمنطقة حتا، ومن خلال الحدث نسعى إلى نشر ثقافة الإبداع وكذلك منح الزوار فرصة لممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة خاصة في هذا الوقت من السنة».

ممشى المبدعين

بالتعاون مع «متجر المبدعين»، يجمع «ممشى المبدعين» في 29 ديسمبر الجاري نخبة من المحترفين في مجالات الإبداع من مصورين ومصممين، وتشكيليين، وكذلك الفنانين المشاركين في فعالية الممشى في جولة في منطقة حتا، حيث يقومون بتوثيق رحلتهم باستخدام وسائل فنية متعددة، ومن ثم مشاركة أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم متعددة، مما يسهم في الترويج للمنطقة ويعكس جمال طبيعتها لأكبر شريحة من الجمهور.

ممشى المصورين

ويعد «ممشى المصورين»، الذي ينظمه «براند دبي» بالتعاون مع «fotoUAE يوم 4 يناير المقبل، فرصة لمحبي التصوير الفوتوغرافي لاستكشاف وتوثيق المناظر الطبيعية الساحرة في منطقة حتا، من خلال الاستفادة من الدروس الحية التي يقدمها مصورون محترفون يقدمون رؤاهم المختلفة حول الطبيعة الاستثنائية للمكان بعدساتهم، مما يسهم في صقل مهاراتهم وتعريفهم بالأدوات اللازمة لالتقاط الصور الاحترافية للمناظر الطبيعية التي تزخر بها منطقة حتا وتميزها خلال هذه الفترة من السنة.

وتسعى «fotoUAE» من خلال «ممشى المصورين» للمساهمة في نشر أحد أبرز الفنون البصرية المتمثل في التصوير الفوتوغرافي، الذي يعد وسيلة مهمة من وسائل سرد القصص، وإبراز جمال وثقافة حتا وطبيعتها التي تسهم في إلهام المصورين وتعزيز روح الإبداع لديهم للخروج بأفضل الصور ومن ثم مشاركتها مع جمهور المهرجان.

اللياقة البدنية والمغامرة

ولمحبي ممارسة الأنشطة الرياضية والمغامرة، يتضمن مهرجان «شتانا في حتا» تجارب مميزة تسمح للجمهور بركوب دراجات التمارين الرياضية الثابتة في الأماكن المفتوحة، خلال يومي 4 و11 يناير ضمن جلستين في الرابعة والسادسة مساءً، وكذلك الرياضة المكثفة «Sport Hit»، وذلك بالتعاون مع مركز «700 Padel and Fitness Hub» الرياضي، الذي يوفر مرافق وأجهزة رياضية متطورة تلبي احتياجات عشاق الرياضة واللياقة البدنية.

وتقام الفعاليات الرياضية في سد حتا بالقرب من جدارية زايد وراشد، يومي 21 و28 ديسمبر الجاري عند الساعة 4:00 مساءً، تليها دروس لليوجا عند الساعة 5:00 مساءً، ويمكن للأفراد الراغبين في ممارسة أنشطة اللياقة البدنية المقامة ضمن المهرجان، التسجيل من خلال تطبيق «700 Padel and Fitness Hub».

فعاليات مجتمعية

وانطلقت الفعاليات المجتمعية مع مهرجان «شتانا في حتا» بفاعلية ركوب الخيل، وذلك بالتعاون مع مقهى «يازار»، التي مثلت تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وحب الفروسية. وقد وجد الزوار فرصة للتعرف على الخيول وبيئتها عبر تصميم مستوحى من إسطبلات الخيل، والاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة لمنطقة حتا.

يذكر أن فعاليات مهرجان «شِتَانا في حتّا» تُقام خلال الفترة من 13 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025 في منطقة بحيرة ليم الممتدة على مساحة 3 هكتارات وسط المنطقة الجبلية، ويندرج تحت مظلة مبادرة «شتا حتا» التي تضم أيضاً أربعة مهرجانات أخرى هي «مهرجان ليالي حتّا الثقافية» وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و«مهرجان عسل حتّا» و«مهرجان حتّا الزراعي» وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و«مهرجان حتّا DSF X» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتوفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحد شركاء المبادرة، خدمة حافلات «حتا اكسبرس» بمعدل 14 رحلة لزيارة الحدث تنطلق من دبي إلى حتا مباشرةً، كما خصصت الهيئة في الدورة الحالية ما يزيد على 1100 موقف لخدمة الجمهور، وتوفير 17 حافلة للنقل الداخلي من المواقف لموقع الفعاليات بالإضافة إلى حافلات نقل داخلي لنقل الزوّار إلى أعلى منطقة سد حتا.