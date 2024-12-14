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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تشيلي

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واس - سانتياغو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم, وسط تشيلي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية , أن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مولينا , وعلى عمق 110 كيلومترا.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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