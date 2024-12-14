شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم, وسط تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية , أن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مولينا , وعلى عمق 110 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.