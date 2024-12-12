بقرادونيان زار مفتي طرابلس والشمال: للالتفاف حول فكرة بناء الدولة بدءا من انتخاب رئيس

زار الأمين العام لحزب "الطاشناق" ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النّائب ​هاغوب بقرادونيان​، برفقة النّائب هاغوب ترزيان وممثّل "الطاشناق" في طرابلس، مفتي طرابلس والشّمال الشّيخ ​محمد إمام​، حيث تمّ بحث آخر الأحداث المحليّة والإقليميّة؛ فضلًا عن ملامح تأثير تلك الأحداث على طرابلس وشمال ​لبنان​.

وأكّد الشّيخ إمام "ضرورة استعادة وحدة لبنان الدّاخليّة أوّلًا، وتعزيز الولاء للدّولة والحفاظ على التّعايش بين مختلف الطّوائف في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "طرابلس تقدّم خير دليل على الوحدة الوطنيّة في المرحلة الحاليّة". وأعرب عن أمله بأنّ "مع قيام الدّولة المعبّرة عن إرادة الشّعب السّوري، أن يتمكّن من الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودوره العربي".

بدوره، شدّد بقرادونيان على "ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مقاومة لبنان للمتغيّرات الدّاخليّة والخارجيّة، وتحييد الانعكاسات السّلبيّة، لإنقاذ البلاد من الانحدار"، مركّزًا على أنّه "لا بدّ في المرحلة الحاليّة من الالتفاف حول فكرة بناء الدّولة، بدءًا بانتخاب رئيس الجمهوريّة، والسّعي تدريجيًّا إلى استعادة المؤسّسات، مع احترام الخصوصيّات والتّضامن والاحترام المتبادل؛ من باب وحدة الوطن والشّعب اللّبناني".