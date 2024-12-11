مقتل وزير اللاجئين الأفغاني في تفجير إنتحاري استهدف وزارته

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كابل: لقي وزير اللاجئين والمهجرين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، مصرعه إثر انفجار "غامض" داخل مقر الوزارة في العاصمة كابل.

وذكر مراسلين ميدانيين أن حقاني، الذي يعتبر أحد قيادات شبكة حقاني المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، قتل داخل مقر الوزارة وسط "غموض" يحيط بعملية التفجير التي تسببت في مقتله.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن عدة أشخاص آخرين قتلوا في التفجير، دون معرفة تفاصيل حول الجهة التي تقف وراءه.

وتتحمل شبكة حقاني المسؤولية عن بعض من أكثر الهجمات دموية ضد الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب، وفقا لأسوشيتد برس.

ونمت شبكة حقاني لتصبح واحدة من أخطر أذرع طالبان، واستخدمت أساليب هجوم شملت زرع قنابل على جانب الطرق، والتفجيرات الانتحارية، وهجمات أخرى شملت الهجوم على السفارتين الهندية والأميركية، والرئاسة الأفغانية، وأهداف رئيسية أخرى.