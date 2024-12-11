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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع مبعوثها الأممي

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإسباني

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد...

56f2f4671b.jpg الرياض :
0c8f37aca1.jpg10 جمادى الآخرة 1446 هـ

هل تكفي محاولات بايدن لدعم أوكرانيا

تحاول أوكرانيا وحلفاؤها في إجراء تغيير يمكنها من الصمود ضد أي تغييرات قد يجلبها الرئيس المنتخب على السياسة الأميركية في الحرب...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

ماسك يحذر الجمهوريين من اعتراض طريق ترمب

وجه إيلون ماسك خلال زيارته الأخيرة إلى الكونجرس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، تحذيرًا للجمهوريين الذين لا يوافقون على خططهم...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

محتجون يهاجمون نتنياهو ويصفونه بوزير الجريمة

تجمع العشرات من المحتجين المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارج قاعة المحكمة، ورفعت لافتة خارج المحكمة كتب عليها...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

تحديات تواجه الدولة السورية الحديثة

بدأت التحديات تظهر بالمرحلة الانتقالية في سوريا، ولكن أجمع الخبراء على ضرورة أن تتمحور هذه المرحلة حول ضرورة بناء دولة حديثة تعتمد...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

ولي العهد والرئيس الكندي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.وجرى خلال...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

الدفاع المدني السوري: انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية

يعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا...

icon-byline.pngدمشق: الوكالات
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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