الأمن العام: المهمات على المعابر تنفذ وفقاً للقوانين والتعليمات ولا يسمح بمرور أي مطلوب للقضاء الدولي او المحلي

أكدت المديرية العامة للامن العام أن عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر، وفقا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقا لتوجيهات السلطة السياسية، مشددة على أنه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي او المحلي.

وأشارت إلى أنه "نتيجة للاوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة".

ولفتت إلى أن "ن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام".