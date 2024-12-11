«الفارس الشهم 3» تقدم طروداً إغاثية للأيتام في جنوب غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقدمت «عملية الفارس الشهم 3 » أمس، طروداً إغاثية للأيتام، ضمن جهودها الإنسانية في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أمس الأول، عبرت قافلة محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة أمس إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار دور دولة الإمارات الإغاثي لمواجهة نقص الطحين، ودعم الأسر المتضررة، ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، وسعيها المتواصل لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القافلة من 8 شاحنات تحمل على متنها أكثر من 100 طن من الطحين، و4 صهاريج مياه بسعة 5 آلاف جالون للصهريج الواحد، وصهريجين صرف صحي.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لسكان قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، بقيمة بلغت 828 مليون دولار، وبنسبة 42% من مجمل المساعدات المقدمة، نقلاً عن الأرقام المنشورة في خدمة التتبع المالي التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وتسعى الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «الفارس الشهم 3»، إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم، واستمرار تلبية احتياجاتهم، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها القطاع، من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية في القطاع، لتخفيف معاناة الأسر الفلسطينية النازحة، في خطوة إنسانية تهدف من خلالها إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة.