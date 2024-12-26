"المعاشات": غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، إن إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية لشهر ديسمبر 2024 التي من المقرر أن تصرف غداً الجمعة، تبلغ 805.710.172.48 درهم ، بزيادة قدرها 62.057.398 درهما عن ديسمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 743.652.774.32 درهم.

ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات لهذا الشهر 49.111 متقاعداً ومستحقاً، بزيادة قدرها 1.817‬ مستفيداً عن ديسمبر من العام الماضي 2023 الذي كان بلغ فيه العدد 47.294 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.