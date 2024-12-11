شكرا لقرائتكم خبر عن داخل مقر احتجازه.. وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق يحاول الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

وزير دفاع كوريا الجنوبية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار أثناء تواجده في مركز احتجازه بتهمة التمرد، لكنه في حالة مستقرة حاليًا.وأوضحت إنه جرى العثور على كيم وهو يحاول شنق نفسه بحبل صنعه بربط الملابس الداخلية معًا داخل حمام في مركز احتجاز "دونغبو سيئول" شرق العاصمة في الساعة 11:52 مساءً يوم الثلاثاء، قبل وقت قصير من إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله، وفقًا لوكالة "يونهاب".وأكدت الوزارة، أنه جرى إرسال فريق طبي على الفور للتعامل معه، وهو في حالة مستقرة ولا يعاني من أي شيء، ومحتجز حاليًا في ظروف طبيعية.وجرى اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق بسبب تواطؤه المزعوم مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.واستمرت الأحكام العرفية، وهي الأولى منذ أكثر من 40 عاما، لنحو ست ساعات فقط، لكنها أثارت عاصفة داخلية واحتجاجات كبيرة في الشوارع.ويواجه يون ومساعدوه تحقيقات جنائية ومحاولات عزل، ومنعت وزارة العدل يون وثمانية مسؤولين آخرين من مغادرة البلاد حيث تعتبرهم السلطات مشتبه بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.