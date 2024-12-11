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للتطورات الجديدة.. اليونان تعلق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

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أ ف ب- أثينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اليونان التي تعد منفذا أساسيا للعديد من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل موقت دراسة طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، لتحذو بذلك حذو العديد من الدول الغربية عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.
وقال وزير الهجرة اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في تصريحات إذاعية الأربعاء "نقوم بشكل موقت بتجميد كل إجراءات (طلب اللجوء من قبل سوريين) إلى أن نتمكن من إجراء تقييم المعطيات الجديدة" في سوريا.

الحكومة الانتقالية بسوريا

في نفس السياق، طالب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع، للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت الأربعاء.
وقال البشير لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها، عودوا".
وشدد على أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا" ستكون مضمونة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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