شكرا لقرائتكم خبر عن للتطورات الجديدة.. اليونان تعلق دراسة طلبات اللجوء للسوريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليونان التي تعد منفذا أساسيا للعديد من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل موقت دراسة طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، لتحذو بذلك حذو العديد من الدول الغربية عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الهجرة اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في تصريحات إذاعية الأربعاء "نقوم بشكل موقت بتجميد كل إجراءات (طلب اللجوء من قبل سوريين) إلى أن نتمكن من إجراء تقييم المعطيات الجديدة" في سوريا. الحكومة الانتقالية بسوريا في نفس السياق، طالب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع، للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت الأربعاء.

وقال البشير لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها، عودوا".

وشدد على أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا" ستكون مضمونة.