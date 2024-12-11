شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: الجنوب يتخبط في "الفوضى" منذ أزمة الأحكام العرفية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، اليوم الأربعاء، أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في "الفوضى" منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونغ يانغ على الأحداث المتتالية في الجنوب، إنّ "الواقعة الصادمة التي أحدثها الدمية يون سوك يول، الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية وشهر بلا تردّد بنادق وسكاكين دكتاتوريته الفاشية، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية".