المنظمة العربية للسياحة تعلن اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025م، وذلك بعد انتهاء المنظمة من مشاركتها في اجتماع الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ورحب مجلس وزراء السياحة العرب باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية؛ لاجتيازها للمعايير التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة، التي تركزت في مؤشرات الإدارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، وتنوع الانماط والأنشطة السياحية، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والاستجابة للمستجدات السياحية، والنتائج المرجوة من السياحة بالمدينة، وكذلك السلامة والأمن والاستقرار السياحي والسلامة الصحية.

وأكد معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد, أن الهدف من اختيار إحدى المدن العربية كعاصمة للسياحة العربية، جاء لتنمية حركة السياحة العربية البينية مع إبراز الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل مدينة، ولإبراز القيمة السياحية لكل مدينة يتم اختيارها ودورها في دعم صناعة السياحة العربية، بالإضافة للتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج على مدار عام 2025م بالعاصمة بغداد؛ بهدف تنمية السياحة العربية البينية والإقليمية للعراق، كما ستُطلق المنظمة احتفالية بهذه المناسبة.

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