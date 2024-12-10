شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تستهدف مركبة تابعة للطاقة الذرية قرب محطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن مركبة تابعة للوكالة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هجوم بمسيرة على الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء متمركزون بشكل دائم في محطة الطاقة النووية التي تحتلها روسيا، والتي تقع بالقرب من خط الجبهة، لمراقبة الوضع.

ويجري استبدال الفرق بشكل منتظم، ووقع الهجوم بالطائرة المسيرة خلال آخر عملية تبديل دورية.

سلامة وأمن المحطات النووية

وقال جروسي في بيان فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بصفتي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدين بأشد العبارات هذا الهجوم على موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "الهجوم على محطة للطاقة النووية هو أمر مرفوض تمامًا، والهجوم على أولئك الذين يهتمون بسلامة وأمن هذه المحطات هو أمر غير مقبول بشكل أكبر".



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أمن محطات الطاقة النووية

ودعا إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

كانت روسيا قد شنت سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في نهاية نوفمبر الماضي.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن ذلك يعرض أمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية للخطر.

وأشارت إلى أن أنظمة التبريد في هذه المحطات تعتمد على إمدادات الطاقة المستمرة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا استثنائيًا يوم الخميس.



مقتل شخصين في زابوريجيا

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب 16 آخرون الثلاثاء، إثر ضربة صاروخية روسية دمّرت عيادة خاصة في مدينة زابوريجيا، في حصيلة مرشحة للارتفاع بحسب السلطات.

وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف على حسابه على تطبيق تليجرام، إن الهجوم وقع بعد الظهر واستهدف "بنى تحتية مدنية" وسط مدينة زابوريجيا.

وأوضح فيدوروف عبر التليفزيون الأوكراني أنه كان أعطى في البداية حصيلة تفيد بسقوط 3 قتلى، وعدّلها لاحقا إلى قتيلين بعد أن تمكن الأطباء من إنعاش شخص.

ورجح وجود 6 أشخاص تحت الأنقاض، كما أصيب 16 شخصا بينهم 9 نساء وفقا لآخر حصيلة للشرطة.