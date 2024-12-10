أفادت النيابة العامة والشرطة في المانيا، عن "توقيف ثلاثة شبان يعتقد أنهم جهاديون بعد الاشتباه بقيامهم بالتحضير لهجوم في جنوب غرب ألمانيا".
واشارت الى أن "من بين الشبان الثلاثة، شقيقان ألمانيان-لبنانيان عمرهما 15 و20 عاما يشتبه في أنهما قاما بالتحضير لهجوم"، على خلفية "التعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة والشرطة الالمانية: توقيف ثلاثة جهاديين للاشتباه بتخطيطهم لهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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