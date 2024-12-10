افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "تعرّض دورية مشتركة من الجيش اللبناني والوحدة البولندية في اليونيفيل لإطلاق نار تحذيري من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم فتح طريق عام عيترون - بنت جبيل التي كان قد قطعها العدو بساتر ترابي الخميس الماضي".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تعرض دورية للجيش واليونيفيل لاطلاق نار تحذيري من الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم فتح طريق عام عيترون - بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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