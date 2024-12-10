الدفاع التركية: مقتل 6 عسكريين وإصابة سابع جراء تحطم مروحيتهم في ولاية إسبرطة

كشفت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل 6 عسكريّين أتراك وإصابة سابع، جرّاء تحطّم مروحيّتهم في ولاية إسبرطة (Isparta) جنوب غرب البلاد.
وأوضحت في بيان، أنّ المروحيّة كانت تقوم بطلعات تدريبيّة، وهي من طراز "UH-1"، مشيرةً إلى أنّ العسكري المصاب نُقل إلى المشفى على الفور، وتمنّت الرّحمة للضّحايا والشفاء العاجل للمصاب.
بدوره، لفت والي إسبرطة عبد الله أرين، إلى أنّ المروحيّة تحطّمت في قضاء "كتشي بورلو"، جرّاء احتكاكها بمروحيّة أخرى، ما أدّى إلى سقوط إحدى المروحيّتَين، فيما لم يذكر تفاصيل عن المروحيّة الأخرى.
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