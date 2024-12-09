قتيلان وإصابات ومفقودون بانفجار منشأة نفط في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب تسعة وفُقد أربعة بعد انفجار وقع، اليوم الاثنين، في منشأة لتخزين الوقود مملوكة لمجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" بالقرب من مدينة فلورنسا.

وقال متحدث باسم "إيني" إن الانفجار وقع في منطقة تحميل في "كالينتسانو" بالضواحي الشمالية لإقليم توسكانا، لكنه لم يؤثر على منشآت تخزين الوقود في الموقع.

وأوضح عاملون بالإطفاء أن الحريق تم إخماده بينما حثت إدارة الحماية المدنية الإيطالية سكان المنطقة على الابتعاد عن الموقع والبقاء في منازلهم.

وأدى الحريق إلى تصاعد كثيف للدخان يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.