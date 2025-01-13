شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بلجيكا تشهد إضرابات ضخمة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

إضرابات ضخمة في بلجيكا

إضرابات واسعة في بلجيكا

إلغاء جميع الرحلات المغادرة

الدمام - شريف احمد - يشهد قطاع النقل اضطرابات كبيرة الاثنين في بلجيكا بسبب إضراب وطني بشأن ملف رواتب التقاعد أثر أيضا على المدارس.وقد أُلغيت عشرات الرحلات من مطاري بروكسل وشارلوروا فيما ألغت الشبكة الوطنية للسكك الحديد رحلتي قطار من كل ثلاث رحلات.وبدعوة من النقابات الكبرى في البلاد، نظمت تظاهرة ضمت 30 ألف شخص في بروكسل، بحسب الشرطة.وقال المصدر نفسه إن أربعة عناصر شرطة أصيبوا بجروح طفيفة في حوادث وقعت مع عناصر إطفاء كانوا يتظاهرون عندما ابتعد بعضهم عن المسيرة لعرقلة حركة السير على محور رئيسي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.وكانت النقابات الثلاث الرئيسية في بلجيكا، دعت إلى يوم تحرك على المستوى الوطني للتنديد بمشاريع الائتلاف الحكومي التي لا تزال قيد التفاوض وتعتزم "الإضرار" برواتب التقاعد.وقالت ماري ايلين سكا الأمينة العامة لنقابة CSC لإذاعة ار تي بي اف "لا أحد يحتج على ذلك في الأحزاب الخمسة (التي تتفاوض منذ سبعة أشهر). هناك نية في التوفير في رواتب التقاعد بقيمة لا تقل عن ثلاثة مليارات يورو".وسن التقاعد محدد بـ 66 عاما في بلجيكا منذ الأول من يناير للحصول على راتب تقاعدي كامل، وتخشى النقابات من أن تعيد حكومة اليمين الوسط المستقبلية النظر في إمكان التقاعد المبكر التي تحظى بها فئات معينة كعمال السكك الحديد.وكانت تداعيات الإضراب واضحة في وسائل النقل، وقالت المتحدث باسم الشركة المشغلة لمطار بروكسل إن 40% من جدول الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى هذا المطار ألغيت.في شارلروا المطار الثاني في البلاد ومركز شركة راين إير في أوروبا ألغيت جميع الرحلات المغادرة المبرمجة بعد الظهر، أما الرحلات القادمة فلم تتأثر.وأوضحت شركة "براسلز ساوث شارلروا ايربورت" التي تشغل هذا المطار صباحًا أن "المطار يواجه نقصًا كبيرًا غير متوقع في عدد العاملين من شركة خارجية توفر الأمن وبالتالي لم يعد من الممكن ضمان أمنه".على شبكة السكك الحديد البلجيكية كان رحلة قطار واحدة من كل ثلاث رحلات تُسير بين المدن الكبرى، في حين تعطلت أيضا وسائل النقل بين المدن في بروكسل ووالونيا.