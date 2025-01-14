حميد بن راشد يشهد حفل تخريج طلبة جامعة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، حفل تخريج الفوج الأول - "دفعة عام 2025" من طلبة جامعة عجمان الذين تجاوز عددهم 300 خريج من مختلف الكليات، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة.

وانطلقت مراسم حفل التخريج بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الحفل، حيث تم عزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وتم عرض فيديو وجه من خلاله الخريجون رسالة عرفان من القلب إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تلاه فيديو يجسد رسالة الجامعة وأبرز إنجازاتها.وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود الرائدة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قطاع التعليم، باعتباره أساس التنمية المستدامة ومفتاح التقدم في كافة المجالات، حيث تبذل القيادة الرشيدة للدولة جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال تبني أحدث التقنيات والمناهج، ودعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز بيئة تعليمية مبتكرة تواكب التغيرات العالمية بهدف إعداد أجيال قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية وبناء مجتمع المعرفة.وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بخريجي جامعة عجمان، مؤكداً أن هذه المجموعة من الشباب الطموح تمثل ثروة الوطن الحقيقية وسفراءه في ميادين العمل والإبداع.

ودعا سموه الخريجين إلى تسخير ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في خدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات.وثمن صاحب السمو حاكم عجمان، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بما يساهم في تطوير البحث العلمي والابتكار، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.وأثنى سموه على جهود مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للجامعة، لجهودهم المثمرة في تحقيق مكانة علمية وأكاديمية مرموقة للجامعة، والتي تعزز مكانتها مركزاً تعليمياً متميزاً على الصعيدين المحلي والدولي

.وكرم صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، وتابع سمو ولي العهد توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.وقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درع الجامعة إلى صاحب السمو حاكم عجمان.ووجه سمو ولي عهد عجمان الشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لحرص سموه على حضور حفل تخريج طلاب جامعة عجمان، مؤكداً أن حضور سموه شهادة على الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في إعداد أجيال المستقبل وتزويدهم بالمعرفة والقيم التي تُساهم في بناء مجتمع متقدم ومزدهر. وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: "نسعى لتمكين شبابنا وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر ومواجهة التحديات بكفاءة وثقة، والتعليم هو الركيزة الأساسية التي نبني بها الإنسان، فهو الاستثمار الأهم لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار".وهنأ سموه الخريجين وأسرهم، ودعاهم إلى مواصلة السعي لتحقيق أهدافهم وخدمة وطنهم بكل إخلاص واجتهاد، لتظل الإمارات دائما في صدارة التقدم العلمي والإنساني.حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي وسعادة عبدالله حميد المزروعي، عضو مجلس أمناء الجامعة، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة وجه فيها الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، على دعمه المستمر للجامعة ورؤيته الحكيمة التي تساهم في تحقيق إستراتيجيتها. كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء الجامعة للدعم الكبير الذي يقدمه في خلق بيئة تعليمية متميزة تشجع على البحث العلمي والابتكار، وتعزز قيم المسؤولية المجتمعية، وهي الجهود التي تمكّن الشباب من تطوير أنفسهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.وألقى الخرّيج عبدالله علي أهلي كلمة الخريجين، عبر فيها عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، مؤكداً أن رعاية سموه الكريمة لهذا الحفل تجسد الاهتمام الكبير الذي يحظى به الطلبة في دولة الإمارات من قبل قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسِها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.







