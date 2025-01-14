رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم عدداً من قادة الدول المشاركين في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025".

فقد التقى سموه ـ كلاً على حدة ـ فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا ومعالي كريستوفر لاكسن رئيس وزراء نيوزيلاندا ومعالي بيتيري أوربو رئيس وزراء جمهورية فنلندا.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بضيوف دولة الإمارات مؤكداً تقديره لحرصهم على المشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" والاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لبناء جسور التعاون والشراكات التنموية التي تحقق المصالح المشتركة للجميع.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من جمهورية رواندا وماليزيا ونيوزيلاندا وفنلندا والعمل المشترك على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاستدامة.. بجانب الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة " وأهميته في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة وما يوفره من منصة عالمية فاعلة للنقاش وطرح الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يخدم التنمية المستدامة في العالم ويسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها التغير المناخي.

من جانبهم عبر فخامة بول كاغامي ومعالي أنور إبراهيم ومعالي كريستوفر لاكسن ومعالي بيتيري أوربو عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال مشيدين بـ "أسبوع أبوظبي للاستدامة" والدور المهم الذي يقوم به لخدمة الاستدامة في العالم، مؤكدين حرصهم على دفع علاقات بلدانهم مع الإمارات إلى الأمام.

حضر اللقاءات..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعدد من كبار المسؤولين.