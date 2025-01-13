شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 40 مليار جنيه خسائر.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر إيجي إكس

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 40 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.126 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 27.8 مليار جنيه.وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه، وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة /إيجي إكس 30/ بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 28556.28 نقطة.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 7996.23 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 1.88% ليصل إلى مستوى 11012.22 نقطة.