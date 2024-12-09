اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وقالت المصادر إن الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينيتش.



