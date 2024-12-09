في سوريا انتهت الحفلة.. فهل يدركون أن المهمة ليست سهلة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دمشق: يبدو أن "الأسد" ترك وراءه أمة منقسمة، واستقرار سوريا سيكون تحديا للمعارضة المنقسمة، والداعمين الخارجيين الذين قد تختلف وتتقاطع مصالحهم أيضا، مما يجعل الاستقرار أكثر صعوبة من وجهة النظر الواقعية، فقد انتهت "الحفلة"، فهل يدركون أن المهمة ليست سهلة؟

قدرة قوى المعارضة على الحفاظ على الوحدة ستكون حاسمة في الانتقال إلى سوريا ما بعد الأسد، ومنذ بدأت الحرب الأهلية في عام 2011 ، انقسمت العديد من فصائل المعارضة في سوريا بسبب الاختلافات الإيديولوجية ومصالح الداعمين الخارجيين - ولا يزال هذا صحيحًا على الرغم من انتصارها الحالي.

وفي الوقت نفسه، يطرح التغير السريع في مصائر الحرب الأهلية في سوريا أسئلة خطيرة على البلدان التي ساندت أحد الجانبين في الصراع. فبالنسبة لإيران وروسيا، فإن سقوط حليفهما الأسد من شأنه أن يلحق الضرر بطموحاتهما الإقليمية.

أما بالنسبة للداعمين لعناصر المعارضة ــ ولا سيما تركيا وأيضا الولايات المتحدة، وكلاهما يحتفظ بوجود عسكري في سوريا ــ فسوف تكون هناك تحديات أيضا.

إيران والولايات المتحدة وروسيا وتركيا

لقد كانت إيران والولايات المتحدة وروسيا وتركيا لاعبين أساسيين طوال الحرب الأهلية السورية، وجاء الهجوم الأخير للمعارضة في وقت كان فيه حلفاء الأسد الثلاثة الرئيسيون ــ روسيا وإيران وحزب الله اللبناني ــ في حالة من الاستنزاف الشديد.

فقد أدى تركيز روسيا على أوكرانيا والانتكاسات التي لحقت بإيران بسبب الضربات الإسرائيلية إلى الحد من قدرتها على تقديم الدعم القوي للأسد، في حين بدا حزب الله متردداً في إرسال مقاتلين إضافيين، كما فعل في السابق.

وفي الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، وبينما كانت قوات المعارضة تتحرك، بدأت روسيا في سحب أصولها البحرية من قاعدتها الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط ​​في طرطوس بسوريا.

وقد أدى هذا التآكل في الدعم الخارجي إلى تقويض قدرة الأسد على إعادة تجميع صفوفه وشن هجوم مضاد فعال.

لا شك أن الولايات المتحدة سترحب بهذا التراجع في النفوذ الروسي والإيراني في سوريا، ولكن واشنطن أعربت بالفعل عن قلقها إزاء سيناريو "النجاح الكارثي" الذي يحل فيه تنظيم إسلامي محل الأسد، وهو ما يراه كثيرون في الغرب "إرهابي".

هيئة التحرير والجيش الوطني.. علاقة شائكة

وكان أعضاء جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية هم الذين قادوا الكثير من مكاسب المعارضة في سوريا، حيث قاتلوا إلى جانب الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

ورغم أن هيئة تحرير الشام لم تستهدف بشكل مباشر القوات الأميركية المتمركزة في شمال شرق البلاد - والذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد - فإن عدم الاستقرار واحتمال وقوع اشتباكات بين فصائل المعارضة وحلفاء الولايات المتحدة من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تهدد 900 جندي أميركي متمركز في سوريا .

سوريا مقسمة بحكم الأمر الواقع

إن حقيقة سيطرة جماعات معارضة مختلفة على مناطق مختلفة كانت خاضعة لسيطرة الحكومة تشير إلى حقيقة حاسمة: سوريا مقسمة بحكم الأمر الواقع.

فالشمال الغربي تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. والشمال الشرقي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بدعم من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الهدف المشترك المتمثل في الإطاحة بالأسد، فإن الصراعات بين هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري متكررة، وتهدف هيئة تحرير الشام، بقيادة أبو محمد الجولاني، إلى فرض سيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك تلك التي يديرها حاليا الجيش الوطني السوري.

ويحافظ الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام على علاقات معقدة ومتضاربة في كثير من الأحيان مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي تشكلها الاختلافات الأيديولوجية والإقليمية والاستراتيجية.

ويدخل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا بشكل متكرر في اشتباكات مباشرة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وفرعًا لحزب العمال الكردستاني الذي تقاتله في جنوب تركيا منذ أكثر من أربعة عقود.

إن التشرذم الداخلي للمعارضة قد يضعف قدرتها على جلب الاستقرار إلى سوريا على المدى الطويل.

مشاكل التكيف

لسقوط الأسد تداعيات كبرى على البلدان ذات المصلحة في المنطقة، فقد فشلت الاستراتيجية الإيرانية الكبرى في الحفاظ على "الهلال الشيعي" ــ ربط طهران ببيروت عبر بغداد ودمشق وفي الوقت نفسه مواجهة الفصائل الإسلامية السُنية.

بالنسبة لواشنطن، فإن رحيل الأسد لا يتناسب بالضرورة مع أي نتيجة مرجوة.

لقد أعطت الولايات المتحدة الأولوية لتحقيق التوازن واحتواء وتقليص النفوذ الروسي والإيراني في سوريا. ولكن حتى وقت قريب لم يكن هذا يعني إزاحة الأسد. بل إن إدارة بايدن ألمحت في أوائل كانون الأول (ديسمبر) إلى أنها ستكون مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا إذا قطع الأسد علاقاته مع إيران وحزب الله.

كما كان هناك حديث عن تحالف حكومة الأسد مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، ولكن مع سقوط مدينة تلو الأخرى في أيدي هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، أصبح من غير المرجح بشكل متزايد أن تتحالف المجموعة الكردية مع قوات الأسد الضعيفة - خاصة وأن القوات الكردية نفسها حققت مكاسب إقليمية كبيرة .

وسوف تحتاج قوات سوريا الديمقراطية إلى التكيف رداً على سقوط الأسد. وسوف يكون هذا صحيحاً بشكل مضاعف إذا انسحبت الولايات المتحدة من سوريا ، كما يتوقع الكثيرون وألمح الرئيس المنتخب دونالد ترامب . وفي الوقت الحالي، يتواجد 900 جندي أميركي في شرق سوريا، إلى جانب قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود العراقية والأردنية.

إذا انسحبت القوات الأميركية، فسوف تحتاج قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة المستقلة التي تديرها - المعروفة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا - إلى التفاوض على حكمها الذاتي مع الفصائل المختلفة من المعارضة وتركيا المجاورة لسوريا.

تحالف كردي وإسلامي؟

إن الدور الهش الذي تلعبه قوات سوريا الديمقراطية في عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد الأسد قد يشكل صداعاً كبيراً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ونظرا لتاريخ تركيا في التوغلات العسكرية والحملات ضد قوات سوريا الديمقراطية في المدن الشمالية مثل عفرين وكوباني، فقد تحتاج الجماعة الكردية إلى التحالف مع بعض فصائل المعارضة، على الأرجح هيئة تحرير الشام، إذا انسحبت الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

في الآونة الأخيرة، تجنبت هيئة تحرير الشام إلى حد كبير إثارة عداوة قوات سوريا الديمقراطية. والواقع أن جهود هيئة تحرير الشام لإعادة صياغة هويتها وتعديلها جديرة بالملاحظة ، وخاصة في ضوء أصولها كجماعة سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومن خلال تبني مجموعة من السياسات مثل إصدار عفو عن أفراد الجيش السوري، وتسهيل اتفاقيات الإجلاء، واستخدام لغة بناء هيكل حكم متنوع عرقيا ودينيا، حاولت الجماعة الإسلامية تخفيف صورتها المتشددة وكسب تأييد ــ أو على الأقل حياد ــ أصحاب المصلحة الدوليين، مثل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن الأهداف النهائية لهيئة تحرير الشام.

الحسابات التركية

إن موقف تركيا من سوريا الآن معقد بنفس القدر، فتركيا تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري ــ وهي أكبر دولة تستضيف اللاجئين على مستوى العالم. وقد أدى الركود الاقتصادي المطول والمشاعر المناهضة للاجئين المتزايدة إلى الضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإشارة إلى استعداده للتعامل مع الأسد قبل هجوم المعارضة.

وأعربت تركيا عن أملها في أن يساعد تطبيع العلاقات مع سوريا في تسهيل عودة اللاجئين ومعالجة المخاوف بشأن قيام دولة كردية محتملة في شمال شرق سوريا.

لكن الأسد رفض مثل هذه المبادرات، وكثف غاراته الجوية على إدلب، مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح بالقرب من الحدود التركية.

وترتبط سياسة تركيا تجاه سوريا ارتباطاً وثيقاً بعملية السلام المتجددة مع حزب العمال الكردستاني. ويقال إن هذه المحادثات تشمل مناقشات حول الإفراج المحتمل عن زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان ــ الذي يمتد نفوذه عميقاً في المناطق التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

فرصة لسوريا جديدة

إن النهاية الواضحة لحكم عائلة الأسد بعد نصف قرن من القمع الوحشي تشير إلى لحظة محورية بالنسبة لسوريا - فهي توفر فرصة لإعادة بناء الأمة على أسس التعددية والاستقرار.

إن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على قدرة فصائل المعارضة على التعامل مع التحديات الهائلة التي تفرضها عملية الانتقال، ويشمل هذا تعزيز الوحدة بين المجموعات المتنوعة، ومعالجة المظالم الناجمة عن سنوات من الصراع، وإنشاء هياكل الحكم التي تعكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا، ولن تكون هذه مهمة سهلة.

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- هذا التحليل السياسي مترجم من صحيفة Asia Times

https://asiatimes.com/2024/12/fears-of-catastrophic-success-in-post-assad-syria/