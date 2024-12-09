ترامب يعين العراقية الينا حبة مستشارة للرئيس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين إلينا حبة (40 عاماً) مستشاراً له، وهي محامية أميركية من أصول عراقبة كلدانية، كما أنها واحد من فريق المحاماة الذي دافع عن ترامب في قضية الأموال السرية في نيويورك.

دافعت ألينا حبة 40 عامًا، عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما عملت كمتحدثة قانونية باسمه، وكانت حبة تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه مار إيه لاغو في فلوريدا، وفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وبعد ترشيحه لها، كتب ترامب عبر شبكته Truth Social :"لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لها في تصميمها، وقفت معي خلال العديد من المحاكمات، والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة، قليلون هم من يفهمون في هذا المجال بشكل أفضل من إلينا".

حبة من أصول عراقية من الطائفة الكلدانية، وهي أكبر طائفة مسيحية في العراق، وكانت إلينا حبة ترافق ترامب في كثير من الأحيان خلال حملته الانتخابية وكانت من بين المتحدثين في التجمع الذي أقيم في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) في حديقة ماديسون سكوير في نيويورك.

من هي إلينا حبة؟

ألينا سعد حبة، من مواليد 25 آذار (مارس) 1984، وهي محامية وشريكة إدارية في شركة حبة، مادايو وشركاه، وهي شركة محاماة مقرها بيدمينستر، نيو جيرسي ، ولها مكتب في مدينة نيويورك .

منذ عام 2021، كانت حبة متحدثة قانونية لدونالد ترامب، ومستشارة أولى لشركة MAGA، Inc. ، وهي لجنة العمل السياسي الفائقة لترامب.

ولدت حبة وشقيقاها في سوميت، نيو جيرسي، وكان والداها من الكاثوليك الكلدانيين الذين هاجروا من العراق إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات، وهو طبيب أمراض الجهاز الهضمي.

تخرجت حبة من مدرسة كينت بليس عام 2002، ثم التحقت بجامعة ليهاي ، وتخرجت عام 2005 بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وبين عامي 2005 و2007، عملت في صناعة الأزياء في إنتاج الإكسسوارات والتسويق مع المديرين التنفيذيين في مارك جاكوبس .

ووفقًا لها، وعلى الرغم من استمتاعها بصناعة الأزياء، فقد قررت الالتحاق بكلية الحقوق، و حصلت على دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة وايدنر كومنولث في عام 2010.