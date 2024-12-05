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عودة الكهرباء في كوبا بعد 24 ساعة من الانقطاع

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أ ف ب- هافانا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء في كوبا بعد 24 ساعة من الانقطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في كوبا عودة التيار الكهربائي الخميس بعد انقطاع عام جديد استمر 24 ساعة بسبب عطل في محطة الطاقة الحرارية الرئيسية في الجزيرة.
وقال وزير الطاقة والمناجم فيسينتي دي لا أو ليفي، عبر منصة إكس: "تمت استعادة نظام الكهرباء الوطني".
وبعد فترة وجيزة أوضحت وزارة الطاقة أنه "تم ربط جميع وحدات (إنتاج الكهرباء) التي كانت في طور إعادة التشغيل" بمنظومة الكهرباء المركزية.

وضع هش

وهذا الانقطاع العام الجديد، وهو الثالث في أقل من شهرين، حدث ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب عطل في محطة غيتيراس لتوليد الكهرباء في مقاطعة ماتانزاس (وسط)، وهي الأكبر في البلاد.
استيقظ سكان الجزيرة الأربعاء على انقطاع الكهرباء، وأغلقت المدارس مجددا وعلقت الأنشطة غير الأساسية.
وكوبا في وضع هش على صعيد الطاقة مع تقادم محطات توليد الطاقة الحرارية الثماني وانخفاض واردات النفط من حليفتها فنزويلا خلال العامين الماضيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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