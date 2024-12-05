شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء في كوبا بعد 24 ساعة من الانقطاع والان نبدء بالتفاصيل

وضع هش

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في كوبا عودة التيار الكهربائي الخميس بعد انقطاع عام جديد استمر 24 ساعة بسبب عطل في محطة الطاقة الحرارية الرئيسية في الجزيرة.وقال وزير الطاقة والمناجم فيسينتي دي لا أو ليفي، عبر منصة إكس: "تمت استعادة نظام الكهرباء الوطني".وبعد فترة وجيزة أوضحت وزارة الطاقة أنه "تم ربط جميع وحدات (إنتاج الكهرباء) التي كانت في طور إعادة التشغيل" بمنظومة الكهرباء المركزية.وهذا الانقطاع العام الجديد، وهو الثالث في أقل من شهرين، حدث ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب عطل في محطة غيتيراس لتوليد الكهرباء في مقاطعة ماتانزاس (وسط)، وهي الأكبر في البلاد.استيقظ سكان الجزيرة الأربعاء على انقطاع الكهرباء، وأغلقت المدارس مجددا وعلقت الأنشطة غير الأساسية.وكوبا في وضع هش على صعيد الطاقة مع تقادم محطات توليد الطاقة الحرارية الثماني وانخفاض واردات النفط من حليفتها فنزويلا خلال العامين الماضيين.