قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر اللبد من جهة قرية شوفة المجاورة لها، وجابت شوارعها الرئيسة، قبل أن تتوجه إلى عنبتا.

وأضافت أن آليات الاحتلال تجولت في مختلف الشوارع وأحياء بلدة عنبتا، وتحديدا الشارع الرئيس، والجبل الجنوبي، وسط أعمال تفتيش في تلك الخليج 365، قبل انسحابها صوب حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي.

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