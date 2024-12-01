الجيش السوري يفاجئ المسلحين بهجمات مضادة

ذكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن الهجوم الذي يشنه المتمردون يشكل خطرا على الأمن الإقليمي، ودعا إلى استئناف الجهود الدبلوماسية، لإنهاء الصراع. وأضاف جير بيدرسن في بيان: «لقد حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر التصعيد في سوريا، ومن مخاطر إدارة الصراع فقط بدلا من حله».

في تلك الأثناء، سارع الجيش السوري بإرسال تعزيزات، وضرب مدينة إدلب في محاولة لمنع المتمردين من التقدم أبعد، بعد استيلائهم على حلب والمواقع الإستراتيجية المحيطة بمحافظة مجاورة بعد هجوم مفاجئ. وسيطر مسلحون، بقيادة هيئة تحرير الشام، على معظم أنحاء حلب، وأعلنوا دخول مدينة حماة. ولم يرد تأكيد مستقل لادعائهم.

بلده إستراتيجية

أوضح بيدرسن أن الواقع هو أنه لا يمكن لأي طرف سوري أو مجموعة من الأطراف حل الصراع بالوسائل العسكرية. وشنت الفصائل المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام السلفية الجهادية، التي تضم مقاتلين تدعمهم تركيا، هجوما مزدوجا على حلب وريف إدلب، قبل التحرك نحو محافظة حماة. وفي محافظة حلب، استولت الفصائل على بلدة إستراتيجية تقع على الطريق السريع الذي يربط حلب بدمشق والساحل. وقال قائد المتمردين، العقيد حسن عبد الغني، إن مقاتليه حققوا مكاسب في حلب على الرغم من الهجوم المضاد الذي شنته القوات الحكومية.

قصف بالطائرات

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش تمكن خلال الليل من صد هجوم للمسلحين في ريف حماة الشمالي.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الإمدادات الحكومية شملت معدات ثقيلة وقاذفات صواريخ، بينما استهدفت الغارات الجوية السورية والروسية مستودعات أسلحة ومعاقل للمعارضة.

وبيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التعزيزات الحكومية خلقت «خط دفاع قويا» في ريف حماة الشمالي.

وزعم التليفزيون السوري الرسمي أن القوات الحكومية قتلت ما يقرب من ألف من المتمردين خلال الأيام الثلاثة الماضية، دون تقديم أدلة أو تفاصيل.

وتعهد المتمردون بالتقدم حتى دمشق، لكن الحياة في العاصمة السورية ظلت طبيعية دون أي مؤشرات على الذعر.

وفي أول تعليق علني له منذ بدء الهجوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت، قال بشار الأسد إن سوريا ستواصل «الدفاع عن استقرارها وسلامة أراضيها ضد الإرهابيين وداعميهم». وأضاف أن سوريا قادرة على هزيمتهم مهما اشتدت هجماتهم.