الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى فجر يوم الأربعاء المقبل، إذ سيتأثّر بمنخفض جوّي ممطر متمركز حاليًّا فوق إيطاليا، ويقترب تدريجيًّا من المنطقة". وأشارت إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تشرين الثّاني يتراوح بين 17 و25 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 8 و20 درجة مئويّة في زحلة"، محذّرةً من "تشكّل الجليد على المرتفعات الجبليّة والدّاخليّة الّتي تعلو عن 1700 متر".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، مع نسبة رطوبة منخفضة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا، بسحب مرتفعة، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، وتبقى دون معدّلاتها الموسميّة، مع نسبة رطوبة منخفضة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وترتفع نسبة الرّطوبة اعتبارًا من بعد الظّهر، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات. يتحوّل الطّقس إلى غائم ليلًا مع اقتراب المنخفض الجوّي، وتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار متفرّقة مع ثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، وذلك ابتداءً من فجر الأربعاء".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء غائم إجمالًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة، وأمطار متفرّقة ومتقطّعة، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة شرقيّة سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 40 و60%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".