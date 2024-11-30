تحليل: ما يحدث في سوريا الآن يمهد الطريق لإسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: يقول باحث بارز في معهد الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية إن الهجمات في حلب "تبدو وكأنها أخبار جيدة لإسرائيل"

ويعتبر دانييل راكوف معروفًا في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بأنه خبير في السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وهو أيضًا عقيد احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وقال راكوف، الباحث البارز في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، في منشور السبت، إن الهجوم على حلب "يبدو أنه خبر جيد لإسرائيل".

وتابع في منشور له على X، قال: "إن سقوط شمال سوريا في أيدي المتمردين يلحق الضرر بالبنية التحتية للإيرانيين وحزب الله هناك وسيجعل من الصعب عليهم العمل على استعادة حزب الله".

"وسوف يصبح الأسد أكثر دفاعية، وبينما يقاتل من أجل بقاء نظامه، فإن المساعدة الظاهرية لإيران وحزب الله في لبنان تشكل مصلحة ثانوية"، وهو ما يعني ضمناً أن حرية العمل الإسرائيلية في سوريا سوف تتوسع على الأرجح.

حرج بالغ لروسيا

وقال أيضا إن الهجمات كانت "محرجة للغاية بالنسبة لموسكو ، فقد فوجئ الروس بالتقدم السريع للمتمردين من إدلب، وأن المصادر العسكرية القليلة التي تمتلكها روسيا في البلاد ستخدم أيضا "مصالحها الفضلى، على عكس مساعدة إيران وحزب الله".

وأضاف أن القوات الروسية في سوريا "حاولت القيام بالتحركات التي اعتادت عليها - الهجوم من الجو، وممارسة الضغوط الدبلوماسية على الأتراك لكبح جماح المتمردين، ونشر معلومات تقلل من أهمية الحادث وتبالغ في قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه".

ويزعم راكوف أيضا أن روسيا لا تتطرق إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الأسد التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتن في موسكو لطلب المساعدة منه، ثم يستشهد بتقرير آخر يقول إن قنابل انزلاقية تم نقلها إلى قاعدة حميميم الجوية التي تديرها روسيا في سوريا.

وأشار الباحث الإسرائيلي إلى أن وسائل الإعلام الروسية الرسمية تتجاهل إلى حد كبير الصراع في حلب، وزعم أن المعلقين الروس على الصراعات العالمية قالوا إن موسكو ليست مسؤولة عن الفشل الدفاعي للمدينة السورية، وقال إن روسيا كان لديها عدد قليل جدًا من القوات هناك وأن الحادث كان فشلًا كبيرًا لنظام الأسد.

ويشير راكوف إلى أن المعلقين الروس قالوا إن تركيا ليست مسؤولة عن الفشل الأمني ​​في حلب، وإن الترتيبات الأمنية في شمال سوريا كانت مبنية على اتفاقيات بين روسيا وتركيا، لكن الأخيرة كانت تنأى بنفسها عن الأولى.

أوكرانيا تساعد المتمردين السوريين

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن أوكرانيا، في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا وغزوها للبلاد، أرسلت مساعدات إلى المتمردين السوريين في الأشهر الأخيرة، ولكن من الصعب تحديد مدى أهمية تلك المساعدات، حسبما أشار راكوف، ووفقاً لما نقلته عنه "جيروزاليم بوست".

فرصة لإسرائيل لضرب سوريا؟

ويضيف راكوف أن إسرائيل قد تسنح لها الفرصة لمهاجمة سوريا بسبب الضعف الذي أظهره نظام الأسد. ويقول أيضا إن النظام قد يكون عرضة لهجمات من قبل القوات الكردية، أو المتمردين في جنوب سوريا، أو تنظيم الدولة الإسلامية، بسبب ما يدعي أنه ضعف سوريا الجديد، وكل هذا في توقيت رهيب بالنسبة لروسيا التي تركز أنظارها على أوكرانيا، كما يزعم راكوف.

"إن خسارة الأسد لحلب تضر بصورة روسيا كقوة قادرة على فرض نفوذها خارج الفضاء ما بعد السوفييتي وتهدد أحد الأصول الاستراتيجية المهمة لبوتن، وهي القواعد العسكرية في سوريا"، كما كتب. "هذا ينعكس سلبا أيضا على صورة روسيا في المنطقة.

وأضاف أن "الروس، كما يمكننا أن نتعلم من الهجوم الأوكراني في كورسك، ليسوا في عجلة من أمرهم للدخول في حالة من الهستيريا، ولكن السرعة التي سقطت بها حلب سوف تتطلب منهم الرد بسرعة".

واختتم الباحث في المعهد الإسرائيلي للدراسات الاستراتيجية مقاله بالقول إن الوضع غير المستقر في سوريا قد يدفع الأسد والروس إلى فتح الأبواب بشكل أقوى لدخول القوات العسكرية الإيرانية، إلا أن انهيار نظام الأسد قد يخلق سيناريو لنمو التهديدات العسكرية الكبيرة ضد إسرائيل.

الرؤية الإيرانية: إسرائيل تقود التحرك

من ناحيته قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي السبت إن "المهزومين في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا" في إشارة إلى جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن حسين سلامي قوله إنه بعد "الهزائم الاستراتيجية التي منيت بها إسرائيل في جبهتي غزة ولبنان شنت الجماعات التكفيرية الإرهابية، تحت قيادة وتوجيه المهزومين في ميادين القتال في غزة وجنوب لبنان، هجمات وحشية جديدة على سوريا في الأيام الماضية".

وأضاف أن هذه الهجمات واجهت ردودا من الجيش والقوات الشعبية في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذه الجرائم أودت بحياة "قائد الحرس الثوري كيومرث (هاشم) بورهاشمي (المعروف باسم الحاج هاشم)".