أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"سقوط شهيد وجريح، جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة رب ثلاثين الجنوبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً جديدةً على منطقة تبنا عند أطراف بلدة البيسارية"، كما يُسجّل قصف مدفعي إسرائيلي على البلدة وباتجاه مشروع الطيبة، وعلى بلدة الناقورة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة إسرائيلية جديدة على أطراف البيسارية وشهيد وجريح بغارة على رب ثلاثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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