"المرصد السوري": ارتفاع حصيلة قتلى عملية "ردع العدوان" في ريفَي إدلب وحلب إلى 327

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بـ"مقتل ما لا يقلّ عن 16 مواطنًا وإصابة 20 آخرين، نتيجة قصف طائرات حربيّة يُرجّح أنّها روسيّة، لحشد بشري عند دوّار الباسل في مدينة حلب".
وكشف أنّ "حصيلة القتلى من العسكريّين والمدنيّين في عمليّة "ردع العدوان"، المستمرّة في ريفَي إدلب وحلب منذ فجر 27 تشرين الثّاني الحالي، وصلت إلى 327"، موضحًا أنّ "الحصيلة توزّعت كالتّالي:
- 155 قتيلًا من "هيئة تحرير الشام".
- 28 قتيلًا من فصائل "الجيش الوطني".
- 100 قتيل من قوّات النّظام السوري والفصائل الموالية.
- 24 مدنيًّا، هم: طفل بالقصف البري، و23 بالقصف الجوّي الرّوسي بينهم 4 أطفال و3 سيّدات.
– 4 طلّاب جامعيّين بقصف لـ"هيئة تحرير الشام" على المدينة الجامعيّة في مدينة حلب.
– 16 مواطنًا بقصف جوّي على دوار الباسل بمدينة حلب".
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