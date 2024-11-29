شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: الشعب المصرى أصبح أكثر قدرة على كشف شائعات وأكاذيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

كشف كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في ترويج الأكاذيب والشائعات المغرضة بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية وعرقلة مسيرتها نحو التنمية والتقدم، مؤكدًا أن هذه المحاولات الممنهجة لن تنجح أمام وعي الشعب المصري.

وأوضح حسنين في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الإخوان تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات من الأخبار المزيفة التي تستهدف النيل من الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة تسعى إلى تشويه الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والمشروعات القومية.

وأضاف أن الدولة المصرية تواجه هذه الأكاذيب بحزم من خلال آليات فعالة لنشر الحقائق وتفنيد الشائعات، مشيدًا بدور الحكومة ومؤسسات الإعلام الوطنية في التصدي لتلك المحاولات التخريبية وتعزيز وعي المواطنين.

ودعا رئيس حزب الريادة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الأخبار المضللة التي تروجها جماعة الإخوان، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مشددًا على أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية هما السبيل الأمثل لإفشال كل المخططات التي تستهدف أمن واستقرار مصر، موضحا أن الشعب المصري أصبح أكثر قدرة على كشف المؤامرات، وأن الدولة ماضية في طريقها نحو تحقيق التنمية رغم كل التحديات التي تواجهها.