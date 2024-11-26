مركز الملك سلمان واصل ارسال طائرات الاغاثة الى لبنان ووزع الملابس الشتوية في الناعمة وصيدا

وصلت اليوم الطائرة الرابعة و العشرون استمرارََ للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية للجمهورية اللبنانية إلى مطار بيروت الدولي، وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وايوائية.
وفي إطار الجهود الإنسانية يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء تنفيذ مشروع كنف 3 في جمهورية لبنان لعام 2024، يشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة صيدا، وقد استفاد عدد ٥٢٠ طفل من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في الناعمة وصيدا .
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