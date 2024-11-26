أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء انسحاب مجموعة من قوات جيش العدو الإسرائيلي من بلدة إبل السقي جنوباً باتجاه مدينة الخيام، وعند الساعة 17:00 من يوم أمس الإثنين 25-11-2024، كمن مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمجموعة المنسحبة، وعند وصولها لنقطة المكمن، فجّر المُجاهدون عبوتين كبيرتين بجرافة عسكريّة ومجموعة المشاة، وجرى التعامل مع دبابة ميركافا كانت ترافق المجموعة بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدمير الجرافة والدبابة، ووقوع من فيهما بين قتيل وجريح، وتحقيق إصابات مؤكدة بين جنود المجموعة المُرافقة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": فجرنا عبوتين كبيرتين بجرافة عسكريّة ومجموعة المشاة أثناء انسحاب مجموعة من قوات جيش العدو من إبل السقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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