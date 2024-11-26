حزب الله: نفذنا هجوما بسرب من المسيرات على ثكنة معاليه ‏غولاني وموقع حبوشيت

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810)، وأصابت أهدافها بدقّة.

وفي بيان اخر، اعلن الحزب انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على موقع حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، وأصابت أهدافها بدقّة".

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