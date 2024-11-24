حادث طعن يغلق جسر ويستمنستر في قلب لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أغلق جسر وستمنستر في قلب لندن بعد طعن رجل في هجوم مروع قبل ظهر اليوم الأحد، فيما اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص للاشتباه في محاولتهم القتل.

وكان الضحية، الذي يصارع الآن من أجل حياته في المستشفى، قد تعرض للهجوم في حوالي الساعة 10.40 صباحًا بينما كان المارة المذهولون يراقبون الحادث في رعب.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بعد تقارير عن شجار ونقلت الرجل المصاب بجروح طعن إلى المستشفى. وقالت تقارير إنه مصاب بأزمة قلبية.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في محاولتهم القتل والرابع للاشتباه في شجار بينما نُقل اثنان إلى المستشفى بسبب إصابات طفيفة في الوجه. ويعتقد أن الأخيرين من بين المعتقلين.

وقال جهاز الإسعاف في لندن وخدمة الإسعاف الجوي في لندن في بيان: "حضر الضباط وجهاز الإسعاف في لندن وسيارة الإسعاف الجوي في لندن ووجدوا رجلاً يعاني من إصابة طعن".

وأضافوا: "نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة. والتحقيقات مستمرة فيما تم إغلاق الطريق عند الجسر بينما تحقق الشرطة مع تحويل الحافلات".

وقالت الشرطة إنه لا يُعتقد أن الهجوم مرتبط بالإرهاب. وقالت الشرطة في بيان: "الضباط "حثوا أي شخص لديه لقطات من كاميرات المراقبة أو الهاتف المحمول أو لقطات من كاميرا لوحة القيادة والتي قد تساعد في التحقيق على التقدم.