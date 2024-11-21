"معاريف": مقتل 110 جنود من لواء غولاني في جبهتي غزة ولبنان منذ بداية الحرب

أفادت صحيفة "معاريف"، بأنه "منذ بداية الحرب قتل 110 جنود من لواء غولاني في جبهتي غزة ولبنان"، لافتةً الى أنه "تزايد الانتقادات داخل الجيش لقيادة لواء غولاني الذي مُني بأكبر عدد من الخسائر البشرية مقارنة بالفرق القتالية الأخرى بالجيش".

وذكرت الصحيفة، أن "ضباطاً في الجيش دعوا إلى إقالة قائد لواء غولاني العقيد يائير بلاي بسبب سوء الإدارة والفشل في الحفاظ على الانضباط".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل جندي من لواء غولاني في المعارك بجنوب ⁧‫لبنان‬⁩".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.