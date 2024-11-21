استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مخيم العين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام عدة مدن وبلدات فلسطينية، تخللها مواجهات واعتقالات ومداهمة منازل عدة وتكسير محتوياتها.

وفي قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت الليلة الماضية واليوم، عن استشهاد أكثر من 91 فلسطينيًا وجرح وفقد العشرات بينهم أطفال ونساء ، في ثلاث مجازر مروعة ضد العائلات الفلسطينية.

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