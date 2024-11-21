السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Copy URL URL Copied