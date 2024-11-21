"حماس": مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ضد شعبنا ونتيجة للفيتو الأميركي وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان

اعتبرت حركة "حماس"، أن "مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ضد شعبنا ونتيجة للفيتو الأمريكي وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد 66 مواطنًا، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوّات الإسرائيليّة، بعدما قصفت مربّعًا سكنيًّا كاملًا في محيط مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة".

وأشارت مصادر طبيّة من المستشفى للوكالة، إلى أنّ "الكوادر الطبيّة في المستشفى تقوم بانتشال الشّهداء من تحت الرّكام بمكان المجزرة بأياديها، لعدم وجود طواقم إنقاذ"، مشدّدةً على أنّ "المستشفى سيتحوّل إلى مقابر جماعيّة، في حال عدم التّدخّل العاجل من قبل المؤسّسات الدّوليّة وإدخال المستلزمات الطبيّة".