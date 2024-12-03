انت الان تتابع خبر مساومة بالتصويت وترجيحات بترحيل القوانين الجدلية.. ماذا يحدث داخل البرلمان؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفهد لـ الخليج 365، ان "أدرج قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية هو لغرض المساومة لان النواب الكرد والسنة يعلمون إذا أدرج قانون العفو العام وحده في الجلسة لن يحضر النواب الشيعة اليها"، مشيرا الى ان "الأحوال الشخصية لا يعتبر قانون انتخابي ولا مالي ومن المحزن ان يتم وضعه مع القوانين الجدلية الأخرى".وطالب الفهد، الكتل السياسية بـ "ابعاد قانون الأحوال الشخصية عن القوانين الجدلية مثل العفو العام وإعادة العقارات، ويجب ان يمرر تنفيذا لمطالب الجماهير"، مبينا انه "نحن مع قانون العفو العام والعقارات لكن نختلف على بعض الفقرات ولدينا بعض الملاحظات".

واختتم قوله، بأنه "اليوم سيكون هناك اجتماع لتحالف إدارة الدولة وربما سيأتون بجلسة يوم غد أو بعده بقوانين مختلفة وهذه القوانين الجدلية ترحل الى الفصل التشريعي القادم".

