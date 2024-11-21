"النشرة": غارات على بلدات عدة في النبطية ليلًا واتصالات مشبوهة كاذبة لإخلاء قرى جنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف اللّيل على بلدات ساحة ميفدون، مدينة الخيام، وقرى جبشيت، عبا، بريقع، أنصار، كفردجال ورومين في محافظة النبطية، ما أدّى إلى سقوط شهيدين".

وأشار إلى أنّ "بلدتَي عنقون وعرب الجل شهدتا حركة نزوح إلى مناطق في صيدا وإقليم الخروب، بعد ورود اتصالات إسرائيليّة مشبوهة للإخلاء"، موضحًا أنّ "من المناطق الّتي وردت إليها أيضًا اتصالات بالإخلاء: عنقون، الغازيّة، سيروب ومدرسة مغدوشة، إلّا أنّ المصادر الأمنيّة أكّدت أنّ الاتصالات مشبوهة ولا صحّة لها على الإطلاق".