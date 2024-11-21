أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف اللّيل على بلدات ساحة ميفدون، مدينة الخيام، وقرى جبشيت، عبا، بريقع، أنصار، كفردجال ورومين في محافظة النبطية، ما أدّى إلى سقوط شهيدين".
وأشار إلى أنّ "بلدتَي عنقون وعرب الجل شهدتا حركة نزوح إلى مناطق في صيدا وإقليم الخروب، بعد ورود اتصالات إسرائيليّة مشبوهة للإخلاء"، موضحًا أنّ "من المناطق الّتي وردت إليها أيضًا اتصالات بالإخلاء: عنقون، الغازيّة، سيروب ومدرسة مغدوشة، إلّا أنّ المصادر الأمنيّة أكّدت أنّ الاتصالات مشبوهة ولا صحّة لها على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات على بلدات عدة في النبطية ليلًا واتصالات مشبوهة كاذبة لإخلاء قرى جنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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