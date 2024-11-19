بخاري التقى الراعي: لضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية الذي يعتبر مدخلا لكل الحلول

أكد السفير السعودي وليد بخاري، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، "وقوف السعودية الى جانب لبنان وحرصها على استقراره"، مشددا على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الذي يعتبر مدخلا لكل الحلول".

كما أشاد بمواقف البطريرك "ودوره على الصعيد الداخلي وسعيه لتحقيق التقارب والوحدة الداخلية"، وأشاد بنتائج القمة الروحية التي عقدت مؤخرا في بكركي"، معتبرا إياها "مبادرة مميزة على الصعيد الوطني".

ووضع بخاري البطريرك في أجواء الجهود التي ما زالت تقوم بها اللجنة الخماسية.

والتقى الراعي، لجنة متابعة توصيات القمة الروحية التي تضم: مفتي صور الشيخ حسن عبدالله، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي، قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، المحامي وليد غياض، جورج عرب، ورئيس مركز الدراسات اللبنانية عبدالله ريشا.

وقد أطلعت اللجنة البطريرك الراعي على نتائج اجتماعها الذي عقدته في إحدى قاعات بكركي لاقرار مسودة برنامج ورشة العمل، التي ستنظمها قريبا تحت عنوان"النازحون قضية الوحدة الوطنية " لترفع إلى أركان القمة الروحية التي ستنعقد لإعلان موقف وطني جامع في قضية النزوح والنازحين استنادا الى هذه التوصيات، وقد أقرت اللجنة محاور البحث في ورشة العمل، ووزعت الملفات المطروحة على عدد من الخبراء المختصين لإعداد ابحاثهم وعرضها خلال ورشة العمل،التي قررت اللجنة تنظيمها في المركز الكاثوليكي للإعلام قريبا.

وكان نقاش في عدد من ملفات الورشة المطروحة وتشديد من البطريرك على أهمية مقاربة موضوع النزوح والنازحين بمعايير تعزيز الوحدة الوطنية وتمسك اللبنانيين بارضهم وعلى ضرورة إبراز الموقف اللبناني الموحد الذي تجلى في القمة الروحية أمام الرأي العام العربي والدولة من خلال آلية متابعة.