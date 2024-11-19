شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة عن مسلسل موعد مع الماضى: تجربة مليئة بالتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "موعد مع الماضى" الذى عرض فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، قائلا في تصريحات خاصة إنه مبسوط للعمل لأول مرة مع المخرج السدير مسعود، وتحدثنا كثيرًا معه، ووضعنا خطوطا عريضة للشخصية، ما ساعدنى على تقديم الدور بالشكل المطلوب، والعمل يعد بالنسبة لى تجربة مليئة بالتحديات.

وقال الفنان شريف سلامة إنه منذ بداية مشواره الفنى، وهو يقدم أعمالا متنوعة ما بين الرومانسى والأكشن وغيرهم.

يدور مسلسل موعد مع الماضى فى مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

‎مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).