شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنتظر عرض فيلم "ولاد المحظوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة هيفاء وهبى عرض فيلم "ولاد المحظوظة"، ومن المقرر الإعلان عن موعد طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف هيثم سعيد.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدورأحداثه في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وقدمت هيفاء وهبي آخر أعمالها في السينما، فيلم رمسيس باريس الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



هيفاء وهبي



هيفاء وهبي



هيفاء وهبي



هيفاء وهبي