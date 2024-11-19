فن ومشاهير

أبطال الفيلم التونسى "قنطرة" يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة التونسية سارة حناشى والمخرج وليد مطر والممثل محمد أمين والممثل سيف الدين عمران بعرض الفيلم التونسى "قنطرة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ45، والتقطوا صورا تذاكرية على السجادة الحمراء.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان  في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.

سارة حناشي ووليد مطر وأبطال الفيلم التونسي قنطرة يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة (2)
 وليد مطرفي مهرجان القاهرة

 

 

سارة حناشي ووليد مطر وأبطال الفيلم التونسي قنطرة يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة (3)
السجادة الحمراء للفيلم التونسي قنطرة 

 

 

 

سارة حناشي ووليد مطر وأبطال الفيلم التونسي قنطرة يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة (6)
سارة حناشي ووليد مطر وأبطال الفيلم التونسي قنطرة يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة

 

سارة حناشي ووليد مطر وأبطال الفيلم التونسي قنطرة يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة (7)
سارة حناشي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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