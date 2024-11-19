شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الفيلم التونسى "قنطرة" يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة التونسية سارة حناشى والمخرج وليد مطر والممثل محمد أمين والممثل سيف الدين عمران بعرض الفيلم التونسى "قنطرة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ45، والتقطوا صورا تذاكرية على السجادة الحمراء.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.



وليد مطرفي مهرجان القاهرة



السجادة الحمراء للفيلم التونسي قنطرة



سارة حناشي ووليد مطر وأبطال الفيلم التونسي قنطرة يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة