ما هو صاروخ "أتاكمز ATACMS" الذي يثير رعباً عالمياً؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: يقف العالم على أطراف أصابعه ترقباً لردة الفعل الروسية، بعد أن قامت أوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ "أتاكمز ATACMS" الأميركية الصنع، وهي صواريخ باليستية تفوق سرعة الصوت، ويصل مداها إلى 300 كيلومتر (186 ميلاً)، ويمكنها حمل رأس حربي يحتوي على حوالي 170 كجم (375 رطلاً) من المتفجرات.

وتحلق الصواريخ الباليستية على ارتفاعات أعلى كثيراً في الغلاف الجوي من معظم الصواريخ، ويمكنها التهرب من الدفاعات الجوية عندما تصطدم بالأرض بسرعات هائلة.

يتم تصنيع هذه الصواريخ من قبل شركة لوكهيد مارتن وهي مصممة ليتم إطلاقها من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) أو نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) - وهما نظامان آخران قدمتهما الولايات المتحدة لأوكرانيا.

صاروخ "أتاكمز ATACMS" قادر على ضرب أهداف في روسيا أبعد من أي صاروخ أوكراني آخر، وتمتلك أوكرانيا أيضا صاروخ ستورم شادو المصنوع في فرنسا وبريطانيا، والذي يبلغ مداه حوالي 250 كيلومترًا (155 ميلًا)، وهو أقل من مدى ATACMS.

لماذا غيرت إدارة بايدن موقفها؟

كانت كييف تضغط على واشنطن للحصول على الضوء الأخضر لاستخدام نظام الدفاع الصاروخي "أتاكمز ATACMS" ضد أهداف في روسيا، والآن يتعرض بايدن لمزيد من الضغوط بحسب تقرير الغارديان.

وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، مما أثار قلق كييف وداعميها العالميين من أن موسكو ستحقق تقدمًا كبيرًا في ساحة المعركة.

كان بايدن قد رفض في السابق السماح بشن ضربات داخل روسيا باستخدام صواريخ أتاكمز لأنه كان يخشى أن تؤدي إلى تصعيد الحرب، وهو ما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بحدوثه. وقال بايدن: "نحن نحاول تجنب الحرب العالمية الثالثة".

ولكن القرار الآن أصبح مبرراً باعتباره ردا على وجود قوات كورية شمالية تقاتل إلى جانب القوات الروسية. ففي الشهر الماضي، أرسلت بيونج يانج ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي إلى روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا. وهناك مخاوف من إمكانية إرسال عشرات الآلاف غيرهم.

ما هو التأثير على ساحة المعركة؟

الآن، تمكنت أوكرانيا من ضرب أهداف في روسيا لمساعدتها في الدفاع عن أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي تسيطر عليها في منطقة كورسك الروسية.

ويمكن أن تستهدف الصواريخ الباليستية الروسية مستودعات الأسلحة والذخيرة، وخطوط الإمداد، والقواعد العسكرية، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية.

ومع تنصيب ترامب في كانون الثاني (يناير)، قد تكون هذه الخطوة وسيلة لتعزيز موقف أوكرانيا عسكريا قبل أن تُرغَم على الدخول في محادثات سلام. وقد يكون لها أيضا تأثير نفسي، حيث ترفع الروح المعنوية في أوكرانيا خلال فترة عصيبة.

ما هي حالة الحرب؟

من المتوقع أن تشن موسكو هجوما كبيرا قريبا لاستعادة كورسك، خاصة بدعم من القوات الكورية الشمالية، ولكن لا يُنظَر إلى هذه الهجمات باعتبارها حلاً سحرياً، فقد بدأت القوات الروسية بالفعل في تحقيق مكاسب في شرق البلاد. وتتمثل المشكلة الكبرى التي تواجهها أوكرانيا في احتياجها الشديد إلى القوات، في حين تكافح كييف لتعبئة المزيد من الناس للانضمام إلى الحرب.

ماذا عن Storm Shadow والأسلحة الأخرى؟

سمح بايدن لكييف تدريجيا باستخدام أسلحة أكثر تقدما وأطول مدى. وفي وقت مبكر من الحرب، وافق على استخدام كييف لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، أو هيمارز ، والذي يمكنه ضرب أهداف على بعد يصل إلى 50 ميلا (80 كيلومترا).

وكانت هناك تكهنات على مدى الشهرين الماضيين بأن أوكرانيا ربما حصلت على تصريح مماثل لاستخدام صواريخ ستورم شادو الموردة من الغرب ، والتي تتمتع بقدرات مماثلة لصواريخ أتاكمز، ضد القوات الروسية داخل روسيا.

تعتمد الصواريخ الفرنسية البريطانية بعيدة المدى على نظام توجيه أميركي، لذا يتعين على واشنطن الاتفاق على كيفية استخدامها. ومن الممكن أن يشجع قرار بايدن بشأن نظام أتاكمز Atacms حلفائه الأوروبيين على منح كييف مزيدًا من الحرية في كيفية نشر صاروخ ستورم شادو Storm Shadow (المعروف في فرنسا باسم Scalp).

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