"الإماراتي" يصفع "القطري" بخماسية تاريخية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: سحق المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم نظيره القطري بخماسية تاريخية، في تصفيات آسيا للتأهل لمونديال 2026، وقد أقيمت المباراة في أبوظبي مساء الثلاثاء، وشهدت الهزيمة الرسمية الأكبر في تاريخ "العنابي" القطري.

تفاصيل المباراة تقول إن منتخب الامارات سحق ضيفه منتخب قطر، بخمسة أهداف نظيفة مع الرأفة، فقد كان العنابي منهاراً على غير العادة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المنتخب الإماراتي رفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن أوزبكستان الثانية، و6 نقاط عن إيران المتصدرة، لتصبح التوقعات مفتوحة على مصراعيها بين 3 منتخبات على التأهل المباشر، أو دخول ملحق التأهل على أقل تقدير.

وتجمد منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن قيرغيزستان الخامسة ليضمن مواصلة تواجده في صراع المراكز المؤهلة للملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

سوبر هاتريك فابيو ليما

افتتح فابيو ليما أهداف المباراة لصالح منتخب الإمارات، بعد مرور 4 دقائق من صافرة بداية اللقاء، بفضل تمريرة حاسمة من يحيى الغساني، وعاد فابيو ليما ليعزز تقدم الإمارات بهدف ثان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يقتل المباراة بهدف ثالث (هاتريك) في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من ضائع (45+5)، لتصبح مهمة العودة شبه مستحيلة على القطريين، وفقاً لتقرير موقع "ميركاتو".

ورغم قيام المدير الفني للمنتخب القطري ماركيز لوبيز بإجراء 4 تغييرات بين شوطي المباراة بنزول محمد مونتاري وإسماعيل محمد ويوسف عبد الرزاق وهمام أحمد، إلا أن الأخطاء الدفاعية استمرت ليأتي الهدف الرابع للإمارات.

وسجل نجم اللقاء فابيو ليما هدف المباراة الرابع في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أخرى ليحتفل بـ "السوبر هاتريك".

الهدف الخامس سجله يحيى الغساني في الدقيقة 73 بعد تمريرة حاسمة من خالد إبراهيم، لتصبح 5-0 في أكبر صدمات التصفيات بالنسبة للمنتخبات العربية حتى الآن.

وتصدر منتخب إيران المجموعة قبل بدء هذه الجولة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أوزبكستان الذي استطاع معادلة هذا الرصيد بالفوز على كوريا الشمالية في وقت سابق من مباريات الثلاثاء في الجولة السادسة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إيران الأولى التي ستواجه قيرغيزستان خارج قواعدها.