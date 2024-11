شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة متميزة لمدينة الإنتاج الإعلامى ولجنة مصر للأفلام بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 مشاركة متميزة لمدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة مصر للأفلام، لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لصناعة السينما، حيث تشارك مدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة مصر للأفلام بشكل متميز في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، المقامة حاليًا في فندق سوفيتيل الجزيرة، وذلك كراعٍ وشريك استراتيجي بهدف الترويج لمصر كوجهة رائدة لصناعة السينما العالمية.

وتبرز اللجنة في المهرجان من خلال برنامج شامل يسلط الضوء على تنوع المواقع المصرية والتسهيلات الفريدة التي تقدمها لاستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية وهو جزء من جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الإنتاج السينمائي.

وحظى الجناح الخاص بالمدينة واللجنة بحضور واسع من منتجين وصناع أفلام مصريين وعرب وأجانب وتغطية إعلامية محلية ودولية إلى جانب شركات الإنتاج ومفوضيات الأفلام الدولية، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المشترك.

وتؤكد لجنة مصر للأفلام من خلال مشاركتها على دورها الريادي في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

كما شهد المهرجان عرض ثلاثة أفلام تم تصويرها في مصر، وهم الفيلم الأمريكي Inheritance بحضور المخرج العالمي نيل برجر، الذي تحدث عن تجربته الرائعة في تصوير الفيلم في مصر بمنطقه الأهرامات وخان الخليلى، والفيلم السويسري Back to Alexandria بحضور مخرج الفيلم تامر روجلي، حيث تم تصوير العديد من مشاهد الفيلم في أماكن سياحية ومناطق تاريخية في الإسكندرية، والفيلم القيرغيزستاني الجنة تحت أقدام الأمهات بحضور مخرج الفيلم رسلان أكون. الذي أبدى إعجابه بالمواقع المصرية التي تم استخدامها في تصوير الفيلم.

وفي إطار الفعاليات، نظمت اللجنة ثلاث ندوات نقاشية هامة ندوة "الهيئات السينمائية الوطنية العالمية: إنتاج الأفلام عبر الحدود"، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال صناعة السينما، جمعت أحمد بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام وهشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما وعبد السلام الحاج من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وفهد السويدان من هيئة الأفلام السعودية وميرفت أبو عوف، سينلا زانغ-كوستاس فيريس.

كما عقدت ندوة "مدراء المواقع حول القارة" بحضور مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال إدارة مواقع التصوير:إيان إيستر بروك، الذي شارك في أعمال كبيرة مثل Spider-Man: No Way Home، وأليسون إيه. تايلور، التي عملت في أفلام مثل The First Purge وجون راكيش رئيس نقابة مديرى مواقع التصوير الدولية الذي شارك في أعمال مثل See وماركوس بنش، الذي شارك في فيلم Bridge of Spies.

إضافة إلى ندوة "خلف العدسة التصوير في مصر"، بحضور المخرج الأمريكي نيل برجر، وأحمد بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام، والمنتج سامي رافع منتج العمل بمصر .

وأشاد المخرج العالمى بجمال مواقع مصر وسهولة الإجراءات وموهبة فريق العمل المصرى تحت إشراف المنتج سامى رافع، مما جعل التصوير أسهل من دول كثيرة منافسة، وأنه يتمنى أن يعود مرة أخرى لتصوير عمل جديد.

وخلال المهرجان أعلنت لجنة مصر للأفلام عن انتهائها من تصوير الفيلم الأمريكي المرتقب Fountain of Youth في مواقع تاريخية بمصر، مثل منطقة الأهرامات بالجيزة، تحت إشراف المخرج العالمي غاي ريتشي، كما تم تصوير فيلم Murder at the Embassy في معالم سياحية وتراثية شهيرة في مصر، مثل شارع المعز ومنطقة خان الخليلي ومدينة الإنتاج الإعلامي، مما يعكس جمال العمارة المصرية على الشاشات الدولية.

وقد أنجزت اللجنة أيضًا تصوير ثلاثة أفلام دولية أخرى من إنتاجات إيطالية، إسبانية ويابانية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات كبيرة للأجانب في استخراج التصاريح وخصومات على الفنادق.

على مدار العامين الماضيين أشرفت لجنة مصر للأفلام على أكثر من 55 فيلمًا أجنبيًا، شملت إنتاجات روائية ووثائقية تم تصويرها في مواقع متنوعة داخل مصر، مع استضافة فرق عمل من جنسيات مختلفة، الأمريكية، النرويجية، الفرنسية، الكندية، الكولومبية، السويسرية، السعودية، الهندية، اليابانية، والإيطالية، وتستمر اللجنة في تعزيز صورة مصر كوجهة مثالية لتصوير الأفلام العالميه مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ويعزز من مكانتها العالمية في صناعة السينما.



مشاركات مدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي



جانب من الحضور لمشاركات مدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة الأفلام بمهرجان القاهرة



سوق مهرجان القاهرة السينمائي



مشاركات مدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي



مشاركات مدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي



فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي



مشاركات مدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي