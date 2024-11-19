شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج دانيس تانوفيتش من مهرجان القاهرة: ما يحدث فى غزة لا يقارن بأى حرب والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان القاهرة السينمائي عقد ماستر كلاس مع المخرج السينمائى دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وحاوره صانع الأفلام مروان عمارة.

وقال تانوفيتش خلال اللقاء: "أهم ما في العمل علي أي فيلم هي القصة ما تريد أن تحكيه، وما تريد أن يراه المشاهدون، ومع عملي على أحد الأفلام في كرواتيا اخترت العمل مع مصور لم يقدم أفلاما من قبل تقريبا، ومع رؤيتي لـ أول لقطاته قررت العمل معه، ومن المهم أن يكون المخرج ملمًا بكل الجوانب في صناعة الفيلم، وليس الإخراج فقط، ولهذا تعلمت التصوير والإنتاج، والتمثيل في بعض الأحيان".

وتابع تانوفيتش: "بدأت المهرجان وقت الحرب في البوسنة وهو من أقرب الأشياء لقلبي، ومع تدريسي للأجيال الجديدة أعتقد أنهم أشخاص مدللة أكثر مننا، وفي وقت الحرب لم تتاح الكهرباء بشكل كبير، وبالمقارنة، ما يحدث في غزة لا يقارن لأن ما يحدث في فلسطين أكثر بكثير، وأتمني أن يتمكن الأطفال يوم ما من حكي ما شاهدوه في الأفلام، لأنني أعتقد أننا لم نري الكثير مما يحدث، في أوقات الحرب في بلدي كنت أذهب إلى السينما مرتديا الزي العسكري ومع بكائي أثناء مشاهدة أحد الأفلام شعرت بالحزن لأنني أبكي لمشاهدة فيلم ولا أبكي بسبب موت أحد أصدقائي في الحرب، ولكنني وجدت حضور الفيلم يبكون مثلي وهذا ما جعلني أتأكد أن السينما ساحرة في كل وقت وتحت أى ظرف".

تشمل مسيرة تانوفيتش المهنية المرموقة فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم "أرض لا رجل فيها" في فئة الأفلام الأجنبية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.